ارتفاع مخزون النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع أسعار النفط الخام بعد ارتفاعها في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 يناير الحالي بمقدار 2ر1 مليون برميل إلى 1ر431 مليون برميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بأعلى معدل له منذ يناير 2016، في حين وصل المخزون في مستودعات ساحل خليج المكسيك الأمريكي إلى أعلى مستوى له الإطلاق.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 1ر9 مليون برميل إلى 6ر251 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط الأمريكي عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأسبوع قبل الماضي، لتنخفض بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا تقريبا، لكنها ظلت فوق مستوى 3 ملايين برميل يوميا.