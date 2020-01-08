 دار الشروق تطرح كتاب «الحياة على كرسي متحرك» - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

دار الشروق تطرح كتاب «الحياة على كرسي متحرك»

شيماء شناوي
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:28 م

طرحت دار الشروق، كتاب «الحياة على كرسي متحرك»، دليل شامل من الألف للياء، لمستخدمي الكرسي المتحرك في حياتهم اليومية.

هذا الكتاب لا نظير له باللغة العربية، ودليل لا غِنى عنه لأولئك القادرين باختلاف مقدم معلومات وإرشادات دقيقة ومُفيدة، وكذلك لذويهم وأُسَرهم وأصدقائهم؛ حيث يقدم معلومات وإرشادات دقيقة ومُفيدة عن موضوعات تهمهم، مثل: كيفية اختيار الكرسي المناسب، وكيفية ترتيب مكان السكن والعمل لتسهيل الحركة، وكيفية التعايش بشكل صحي مع الإعاقة الحركية باستخدام الكرسي المتحرك، وكيفية التأقلم النفسي والجسماني مع الحياة على كرسي مُتحرك بعد إعادة التأهيل.

صفحات هذا الكتاب مليئة بروح الإلهام والتمكين لمُتحَدي الإعاقة، ليس فقط للعيش بصورة أفضل، ولكن أيضًا لاتخاذ دور القيادة في تحطيم العقبات التي تقف بعناد بينهم وبين أحلامهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك