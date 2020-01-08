تتسارع التطورات على إثر اغتيال قائد فيلق القدس الموالي لإيران، الجنرال قاسم سليماني، في غارة أمريكية نفذتها بالقرب من مطار بغداد الدولي، يوم الجمعة الماضي.

وشنت طهران، فجر اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق؛ انتقاما لمقتل سليماني، ليطال قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق، وقاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، حيث تتمركز أيضا قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أميركية، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

وذاع التلفزيون الإيراني خبر سقوط 80 جنديا أمريكيا على الأقل في الهجمات الصاروخية، مؤكدا أن أضرارا جسيمة لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد أمريكي في الهجمات الإيرانية، وأن الـ15 صاروخا الذي أصاب قاعدة عين الأسد لم يتم اعتراض أي منها خلال الهجوم.

يأتي ذلك فيما تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران بالعراق في عملية الاستهداف، دون إعلان رسمي من جانب الميليشيات.

من جانبه، وصف المرشد الأعلى الإيراني​، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي بـ"الناجح" وبأنه "صفعة قوية لأمريكا"، مشددا على أن "القوات الأمريكية يجب أن تغادر المنطقة"، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي عدو إيران، فيما قال ترامب إن كل شيء على ما يرام.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق"، تحدث محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل الدراسات الإيرانية، عن أبرز الأهداف الإيرانية المعرضة لخطر القصف الأمريكي، كخطوة تصعيدية ستتخذها واشنطن؛ للرد على أي تحركات إيرانية تثأر لاغتيال سليماني، وذلك في أعقاب تهديد ترامب بأن أمريكا حددت 52 هدفا إيرانيا للاستهداف، في حال هاجمت إيران أي هدف أو فرد يتبع الولايات المتحدة، موضحا أن أمريكا يمكنها استهداف عدة أهداف تابعة لإيران في داخلها وأخرى تابعة لها في البلدان العربية.

1- الهدف الأول.. استهداف مليشيات إيران المسلحة في الوطن العربي

يمكن لأمريكا استهداف مليشيات إيران المسلحة التي أسستها في عدة محافظات عراقية، والتي وصل عددها لـ21 مليشيا، منها الحشد الشعبي، وعصائب أهل الحق، إلى جانب الفصائل الموالية الأخرى، مثل حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثيين في اليمن.

2- الهدف الثاني.. تدمير الاستثمارات الإيرانية الضخمة في سوريا

أما الهدف الثاني المندرج بين 52 هدفا حددتهم أمريكا، يمكن أن ينتقل إلى سوريا، حيث تمتلك إيران استثمارات ضخمة، بدخولها عالم الاتصالات هناك، بامتلاكها ثالث شركة مشغلة للهواتف المحمولة (إم سي أي)، يدعهما الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة العامة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، بالإضافة لاستثمارها في مجال العقارات بتشييد مدن كاملة في دمشق، وكلها أهداف يمكن لأمريكا ضربها بسهولة.

3- الهدف الثالث.. توجيه ضربات مباشرة للداخل الإيراني

الهدف الثالث هو خيار مرجح ومدرج بين الأهداف الـ52، ويتمثل في توجيه ضربة مباشرة للداخل الإيراني، لتشمل المعالم السياحية في محافظتي أصفهان وشيراز، التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في إيران، وأشهر المدن التراثية التاريخية، باحتضانها أكثر من 2000 أثر تاريخي، ضمنهم 4 معالم تم إدراجهم في قائمة اليونسكو، حيث تستقبل سنويا ما يزيد عن مليون سائح من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بالسياحة العلاجية والاستجمام.

وتوقع أبو النور أنه في حال استهدفت أمريكا إيران مباشرة، فلن تقدر إيران على الصمود الدفاعي كثيرا، على الرغم من امتلاكها مخزونا استراتيجيا بعدد 20 إلى 30 قاعدة دفاع جوي، إلا أنها لن تصمد أمام 13 ألف طائرة أمريكية.

وكان أبو النور قد أشار لـ"الشروق" في وقت سابق، إلى أن الرد الإيراني سيحدث بنسبة كبيرة داخل الأراضي العراقية، باستهداف قواعد عسكرية أمريكية هناك، عن طريق مليشياتها المسلحة، أو دفع الحوثيين لتهديد القطع البحرية الأمريكية المتمركزة في بحر العرب وباب المندب.

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