إيران تدين تصريحات أمين عام الناتو بشأن هجومها على قاعدتين امريكيتين

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) حول الهجوم الصاروخي لإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

كان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج قد أدان في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الرد الإيراني ضد الولايات المتحدة على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني، في غارة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

وقال موسوي: "أداء هذا الحلف العسكري والذي يمثل أكبر اعضائه دولة ارهابية على الصعيد العالمي أي اميركا، لم يقدم اي انجاز سوى الدمار والحرب وزعزعة الامن لشعوب المنطقة والعالم، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ولفت موسوي إلى أن "تبرير الإجراء الامريكي في الاغتيال الغادر للقائد سليماني، انما هو تجاهل لدور هذا القائد العظيم في المحاربة المصيرية والاساسية للارهابيين والقضاء على داعش وإزالة خطر هذا التنظيم الارهابي الوحشي عن المنطقة وعن اوروبا".