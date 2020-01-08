صورة- صلاح يسخر من تكريم اتحاد الكرة في حفل الكاف

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تهكم محمد صلاح، على فوز اتحاد الكرة المصري بجائزة أفضل اتحاد في حفل جوائز الأفضل للاتحاد الإفريقي في عام 2019.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على انستاجرام لابنته مكة، وكتب عليها "وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى...."

وغاب نجم ليفربول الإنجليزي عن حفل الجوائز الذي أقيم في منتجع سهل حشيش بالغردقة، مساء الثلاثاء، وشهد تتويج زميله في الفريق ساديو ماني، نجم منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

ونال اتحاد الكرة المصري جائزة أفضل اتحاد محلي لدوره في تنظيم بطولتي كأس الأمم الإفريقية للكبار في الصيف ثم بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.