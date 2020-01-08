مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يدلي ببيان بشأن إيران بعد قليل

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قال مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار بيان بشأن الوضع في إيران الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة).