لا ضحايا بين قوات دول شمال أوروبا في العراق بعد الهجوم الصاروخي الإيراني

أعلن مسؤولون عسكريون في منطقة شمال أوروبا، اليوم الأربعاء، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين قوات دول الشمال في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

ولدى الدنمارك حوالي 130 جنديا والنرويج 70 جنديا في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، بينما لدى السويد حوالي 70 جنديا وضابطا في شمال العراق.

والقوات متمركزة في العراق ضمن بعثات التدريب، تحت قيادة عملية "العزم الصلب"، التي تهدف إلى دعم قدرات القوات العراقية على المدى الطويل لمواجهة عناصر تنظيم "داعش".

وقالت وزيرة خارجية السويد، آن ليندا بعد الهجمات الصاروخية: "إنه التصعيد الذي حذرت منه أنا والمجتمع الدولي".

وأضافت لإذاعة السويد: "يتعين أن تأخذ جميع الأطراف خطوة إلى الوراء وتنزع فتيل التوترات وتفتح حوارا".

وأشارت ليندا إلى أن الجيش السويدي يواصل مراجعة الوضع الأمني.