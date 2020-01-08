وزير خارجية باكستان يحث أمريكا على ضبط النفس بعد هجمات إيران

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم /الأربعاء/ أن المنطقة لا تستطيع تحمل عواقب اندلاع حرب، وقال إن تصاعد التوترات في المنطقة بسبب الوضع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، مطالبا أمريكا بضبط النفس.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن تصريح المتحدث باسم قريشي قوله "المنطقة لا تتحمل تكاليف الحرب.. ولن تصب الحرب في مصلحة أحد بل وستؤثر على الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن من تعرض للهجوم هذا الصباح ما زال يعمل على تقييم الضرر.. وتشير التقارير الأولية إلى أنه ما من خسائر في الأرواح البشرية.. وتعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، قال قريشي إنها تعكس نية إيران عدم تصعيد التوترات، إذ قال ظريف إن إيران ليست بصدد التصعيد أو الحرب غير أنها ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان وإن الأمر يعود الآن للولايات المتّحدة أن توقف التصعيد.

وحث وزير الخارجية الباكستاني، الولايات المتحدة - أيضا - على توخي الحذر، إذ تعكس تصريحات ظريف الأخيرة خطورة الموقف وفي نفس الوقت تظهر ضبط النفس ... وأكد قريشي أن باكستان لن تكون طرفًا في النزاع الأمريكي - الإيراني.

وفي الساعات الأولى من اليوم، شنت إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، رداً على اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.