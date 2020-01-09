انتقد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، النظام الجديد لبطولة كأس السوبر الإسباني، عما كان يتم اتباعه في المواسم الماضية، سواء على مستوى عدد الفرق أو موعد ومكان إقامة البطولة.

وتحتضن مدينة جدة السعودية بطولة السوبر الإسباني، للعام الثاني خارج إسبانيا، بعد نسخة العام الماضي في المغرب، ويشارك لأول مرة في نسختها الجديدة 4 فرق بنظام خروج المهزوم من نصف النهائي.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء غدا الخميس على ملعب "الجوهرة"، فى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الغريم ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على فالنسيا بنصف النهائي.

وقال فالفيردي بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أشعر بغرابة بعض الشيء لخوض البطولة بمشاركة 4 فرق، ولكن هذا هو الواقع، إذا ما كان لي الاختيار، فسأفضل النظام القديم".

وأضاف:" إقامة السوبر الإسباني كانت دائمًا مع بداية الموسم في الصيف وليس في الشتاء، من وجهة نظري بطل الليجا هو برشلونة، وبطل الكأس فالنسيا، في النهاية الأمور تغيرت وسنرى ماذا سيحدث".

وعن استعدادات برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. أجاب فالفيردي:" مباراة الغد نعتبرها نهائي، سوف نبحث عن الفوز، لكننا نعرف أن الأتليتي فريق صعب يلعب دائمًا مباريات رائعة ضدنا".

وأختتم مدرب برشلونة، تصريحاته حول جاهزية الساحر ليونيل ميسي للقاء.. قائلًا:" لاعب مهم للغاية، لكن صحيح أيضًا هناك مباريات لم يُشارك فيها وكان علينا اللعب بدونه، وحين يغيب يستغل الخصوم ذلك".