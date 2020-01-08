غصن يمثل أمام المدعي العام في لبنان غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مصدر قضائي أنه من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن، غدا الخميس أمام المدعي العام في لبنان.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "غصن سيمثل أمام القاضي غسان عويدات في قصر العدل في بيروت للإدلاء أقواله، بناء على إخطار أصدرته الهيئة القضائية اليابانية ضده وطلب ياباني باعتقاله".

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في نوفمبر 2018، ووجهت إليه تهم بمخالفة لقانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.

وكان غصن قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية ديسمبر الماضي.