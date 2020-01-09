ترامب يدعو إلى التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 إلى التخلي عنه اليوم الأربعاء بعد التراجع عن الصراع العسكري المتصاعد مع إيران.

وقال ترامب في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي وقعه سلفه باراك أوباما إلى جانب خمس دول أخرى والاتحاد الأوروبي: "ينتهي العمل وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة المعيبة للغاية قريبا على أي حال، وهي تمنح إيران طريقا واضحا وسريعا لتحقيق اختراق نووي".

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن تعترف المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين بهذا الواقع. يجب أن يخرجوا الآن من ما تبقى من الاتفاق الإيراني".

وكان يهدف الاتفاق النووي إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وفي عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق وبدأ حملة "الضغط الأقصى" للعقوبات على إيران.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات بين الدولتين باطراد، حتى وصلت إلى نقطة الغليان نهاية الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الجاري.

كان قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد قتل في هجوم أمريكي يوم الجمعة الماضي.

وردت ايران فجر اليوم الاربعاء بقصف صاروخي استهدف قاعدتين امريكيتين في العراق دون وقوع خسائر بشرية.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بهذا القصف اتخذت بلاده واختتمت "إجراءات متناسبة للدفاع عن النفس".