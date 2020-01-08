الريان القطري يعلن اتفاقه على ضم يوهان بولي

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أعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي عن توصله لاتفاق مع نجم كرة القدم الإيفواري يوهان بولي لاعب فريق سانت ترويدن البلجيكي للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من يناير الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق.

وذكر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت أن بولي سيصل الدوحة خلال الساعات القادمة لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتعاقد رسميا مع "الرهيب" والانتظام في تدريبات الفريق.

ويبدو من الصعب أن يلحق اللاعب بمواجهة الفريق مع السد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس قطر المؤجلة من الموسم الماضي في ظل ضيق الوقت على أن يكون جاهزا للارتباطات القادمة.

ويأتي انضمام بولي للريان لينهي أزمة التعاقد مع المحترف الخامس منذ بداية الموسم بعد فشل المفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق.

وبالتعاقد مع النجم الإيفواري ، يصبح المحترفون الخمسة في صفوف الفريق هم الكاميروني فرانك كوم والأرجنتيني جابرييل ميركادو والكوري لي جايك بالإضافة للجزائري ياسين براهيمي في خانة المحترف العربي وأخيرا يوهان بولي.