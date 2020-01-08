أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وقال «ترامب»، في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء، «تخلصنا من أكبر إرهابي في العالم»، مشيرًا إلى مسؤولية قاسم سليماني عن مقتل الكثير من الأمريكيين وإشعال الحروب الأهلية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، سوف ترد على الهجمات الإيرانية بفرض المزيد من العقوبات الجديدة.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

من جانبها، شنت إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ الباليستية على قواعد أمريكية بالعراق.