شيوعيو البرتغال يعتزمون عدم التصويت على موازنة 2020

قال نواب الحزب الشيوعي، وحزب "من أجل الإنسان-الحيوانات-الطبيعة" (بان)، إنهم سيمتنعون عن المشاركة في التصويت الأولي بعد غد الجمعة على مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2020 والذي أعدته حكومة الأقلية الاشتراكية، حيث يستهل رئيس الوزراء أنطونيو كوستا ولاية ثانية في منصبه

وتمكن الحزب الاشتراكي من زيادة عدد المقاعد التي يشغلها في البرلمان البرتغالي إلى 108 مقاعد، من إجمالي 230 مقعدا، بعد الفوز في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد يوم السادس من شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، فإن امتناع عشرة من نواب الحزب الشيوعي وأربعة من حزب "بان"غن التصويت، يعني اقتراب كوستا من الحصول على موافقة البرلمان على موازنته في التصويت الأولي، حيث تتطلب الموافقة تحقيق أغلبية بسيطة.

وكان حزب "كتلة اليسار"، التي تشغل 19مقعدا في البرلمان، أعلن يوم السبت الماضي أنه سيمتنع عن التصويت على مشروع الموازنة، أو سيصوت ضدها، وأنه سيواصل عقد محادثات مع الحكومة قبل التصويت المقرر بعد غد الجمعة. ويسعى الحزب إلى زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وأوضحت "بلومبرج" أن موازنة 2020 هي الأولى التي يقدمها كوستا بعد فوزه بولاية ثانية في انتخابات أكتوبر الماضي، حيث يسعى رئيس الوزراء إلى تحقيق أول فائض في موازنة البلاد خلال أكثر من أربعة عقود من الديمقراطية، مدعوما بزيادة عائدات الضرائب.

وخلال الولاية الأولى لكوستا، تمتعت مشروعات الموازنة التي كان يتقدم بها رئيس الوزراء للبرلمان بدعم "كتلة اليسار" والشيوعيين والخضر، وكان يقود ثاني حكومة أقلية في البلاد تستمر لولاية كاملة منذ تحولت البلاد إلى الديمقراطية في عام 1974 بعد أربعة عقود من الديكتاتورية. ومن المقرر إجراء التصويت النهائي على الموازنة يوم السادس من فبراير المقبل.