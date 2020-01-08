الاكتتاب في سندات الخزانة الثلاثية الأمريكية أقل من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الطلب على السندات أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات الثلاث سنوات 567ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 45ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 38 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 632ر1% ومعدل التغطية 56ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاث سنوات 49ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا بيع سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار، على أن تنهي أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار يوم الخميس المقبل.

يأتي ذلك فيما اشترى بنك الاحتياط الاتحادي بنيويورك اليوم الثلاثاء سندات خزانة أمريكية بقيمة 501ر7 مليار دولار كجزء من خطة البنك للمحافظة على أرصدة احتياطي نقدي في حدود أو فوق مستوياتها في منتصف سبتمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مشتريات بنك الاحتياط من السندات اليوم جاءت أقل من الحد الأقصى المستهدف وكان 525ر7 مليار دولار، مضيفة أن الاكتتاب في هذه السندات وصل إلى 3ر25 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي لولاية نيويورك أنه يعتزم شراء سندات خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهريا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي على الأقل بهدف تحسين قدرته على السيطرة على سعر الفائدة الرئيسية المستخدم في توجيه السياسة النقدية.