متحدث الجيش الليبي: خطة تحرير سرت اعتمدت على المفاجأة والصدمة

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، أن خطة تحرير سرت اعتمدت على المفاجأة والسرية والصدمة.

وأوضح «المسماري» أن 70% من المقاتلين في صفوف المجموعات التابعة للوفاق هم مرتزقة أرسلهم أردوغان، مضيفا أن التطورات كشفت أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي كانت تقاتل في سرت، مستدركا أن مصراته بها الصالحين فهي ليست باشاغا ومعيتيق وهذه الوجوه البائسة.

وأضاف المتحدث أن القوات الجوية استهدفت بين 14 إلى 16 آلية للوفاق في أبو قرين ودمرتهم تدميرا كاملا، وفقا لموقع بوابة أفريقيا الإخبارية.

وقال "ليس لدي تعليق حتى هذه اللحظة من القائد العام حول إعلان وقف إطلاق النار"، مضيفا أنه على من يريد الدخول في الأزمة الليبية أن يوصفها التوصيف الدقيق أنها أزمة أمنية وليست سياسية، على حد قوله.