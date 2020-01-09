تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان ، عن مقتل أربعة جنود في تفجير سيارة مفخخة في منطقة عملية "نبع السلام" التي أطلقتها شمالي سورية في أكتوبر الماضي.

وأشار البيان الصادر، اليوم الأربعاء، إلى أن الجنود الأربعة قتلوا جراء هجوم بسيارة مفخخة، أثناء قيامهم بأعمال مراقبة طريق في منطقة عملية نبع السلام،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري المعارض، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها مبررا ذلك بمكافحة "الإرهابيين" وبإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.