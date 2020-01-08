نجحت جهود لجنة المصالحات الثأرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، بقيادة اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي، محافظة قنا، من إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي الطوايل والغنايم بمركز أبوتشت، بحضور عدد كبير من رموز العائلات والقبائل، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، بعد صراع طويل استمر 16 عاما أسفر عن 17 قتيلا وعشرات الجرحى بسبب خلاف قيمة كارت شحن هاتف محمول في عام 2004.

وقال اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة قد قطعت شوطا عظيما في إنهاء الخصومات الثأرية خلال 5 سنوات الأخيرة، بإنهاء قرابة 130 خصومة ثأرية لتكثيف جهود التنمية والاستثمار، وسنحرص على الاستمرار على هذا النهج.

ووجه الداودي الشكر للأجهزة الأمنية على إتمام مراسم الصلح، ودعا محافظ قنا الجميع إلى نبذ العنف والتعصب وأن يعم السلام والأمن بين الجميع.

وقدم اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، شكره لأفراد العائلتين لنبذهما العنف والتعصب لافتا أن مديرية أمن قنا هدفها الأول تحقيق أمن المواطن لذلك تولي اهتماما كبيرا بملف الخصومات الثأرية والعمل على حلها.

هذا وتعهد أطراف الخصومة بإنهاء الخلاف بينهما طي صفحة الخصومة بينهما وألا يعودا للخصومة مرة أخرى بينهما، مع تطبيق شروط جزائية صارمة مع كل من يخاف عهد الصلح مرة أخرى.