أنطوني وليلارد يقودان انتفاضة تريل بليزرز أمام تورونتو

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سجل كارميلو أنطوني رمية حاسمة قبل 3.3 ثانية من النهاية ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 101-99 على تورونتو رابتورز حامل اللقب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الثلاثاء.

وكان داميان ليلارد قد عادل النتيجة لبورتلاند برمية ثلاثية قبل 37.5 ثانية من النهاية وأنهى اللقاء بتسجيل 20 نقطة وتمرير تسع كرات حاسمة فيما أضاف أنطوني 28 نقطة في أفضل حصيلة بالمباراة.

وبعد أن أخفق رابتورز في التسجيل استحوذ تريل بليزرز على الكرة قبل 13.6 ثانية من النهاية قبل أن تصل الكرة إلى أنطوني ويسجل نقطتين برمية من مسافة متوسطة.

وحصل كايل لوري على فرصة التسجيل في الثانية الأخيرة لكنه أهدر الرمية ليكتفي بتسجيل 24 نقطة وتمرير عشر كرات حاسمة.

وأضاف حسن وايتسايد 14 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة مع بورتلاند فيما سجل سيرج إيباكا 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة مع رابتورز.

وافتقد رابتورز الرباعي فريد فان فليت وباسكال سياكام ومارك جاسول ونورمان باول بسبب الإصابة.

ووصل تقدم رابتورز إلى 14 نقطة في الربع الثالث بينما بدأ الربع الأخير متقدما بفارق تسع نقاط لكن تريل بليزرز