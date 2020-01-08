المستشار السابق لترامب: الإدارة الأمريكية غير متدخلة في ليبيا حاليا

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من العراق إذا قامت بغداد بشكل سياسي وقانوني ودستوري متكامل وتوحدت بشأن الطلب الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الرأي في العراق غير موحد، ولا يجوز أن تصوت الكتلة النيابية التابعة للمليشيات، مع انسحاب الكتلة السنية والكردية وبعض مستقلين، على قانون لا يمثل كل العراق»، متابعًا: «لكن أن تقوم مجموعة مليشيات ممثلة سياسيًا بالطلب وفرض الوضع لن يحدث هذا الأمر».

وعن الأوضاع في ليبيا أشار إلى «عدم وجود رؤية موحدة بالإدارة أو الكونجرس أو الإعلام والرأي العام، وأن 90% من المواطنين غير مهتمين بالأمور في ليبيا»، موضحًا: «المعركة ليست في ليبيا المعركة في واشنطن ونيويورك، وقوة اللوبي القطري التركي والإخواني ومن معهم لا يُستهان بها»، على حد قوله.

وأكد أن الإدارة غير متدخلة في ليبيا حاليًا، وأنها سلمت الملف للأمم المتحدة، مردفًا: «البعض يقول إن الرئيس ترامب سلم الملف إلى حد ما إلى الرئيس الفرنسي، واستمع كثيرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندما استمع لتفسير السيسي قام بالاتصال الهاتفي الوحيد مع المشير حفتر».

وتمنى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وحل المليشيات وإجراء استفتاء وانتخابات في ليبيا، لافتًا إلى أن «الأمور لا تسير بسبب تمسك المليشيات بسلطتها بالرغم من أنها غير منتخبة».