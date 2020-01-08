أحمد موسى: ترامب في بيانه اليوم كان ناقص يقول «الله أكبر»

علق الإعلامي أحمد موسى على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نفى فيه وجود أي إصابات جراء إطلاق إيران مجموعة من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية بالعراق، قائلًا: «ترامب قال أهنئ الشعب الأمريكي معندناش إصابات والجنود سالمين غانمين، كان ناقص يقول الله أكبر»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «صورة الرئيس الأمريكي أثناء ظهوره على الشاشة محاطًا بنائبه ووزير الخارجية والبنتاجون، تعكس الحدث وأهميته وأهمية الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة بهذا الشأن».

وتابع: «محاط بهذه الإدارة، والبنتاجون، وصانعي القرار الأمريكي ليطمئن العالم والجانب الأمريكي والشعب في الداخل والقوات الأمريكية المنتشرة بمختلف أنحاء العالم أن الدولة ليست لديها أي إصابات، وأن القوات مستعدة لفعل أي شيء».

وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بيانًا للتعليق على الهجمات التي شنتها إيران فجر اليوم على عدد من القواعد الأمريكية بالعراق؛ والتي جاءت ردًا على الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.