وجهت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، رسالة إلى أسرة الشخص المتهم بمحاولة سرقة منزلها.

وقالت في تصريحات لبرنامج «MBC Trending»، الذي يعرض على فضائية «MBC 4»، مساء الأربعاء، «باسمي وباسم عائلتي، بعزي أهله وزوجته، وما كنت أتمنى نوصل للي وصلناله، لكن شاءت الظروف إن إنسان يعتدي على حرمة بيت، وما كان في حل تاني بقدر أعطيه لزوجي لكي يتصرف».

ونفت ما تردد حول مواقع التواصل الاجتماعي حول أن المتهم كان يعمل في منزلها ولديه مستحقات مالية، قائلة: «ولا بنعرفه ولا بيشتغل هنا ولا في مستحقات مالية، كل ده مش مظبوط».

واقتحم شخص يحمل الجنسية السورية، فجر الأحد الماضي، منزل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بغرض السرقة، ووقعت بينه وبين زوج الفنانة مواجهة تم خلالها تبادل لإطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مقتل المقتحم.

