البنتاجون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتين عراقيتين

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أكد البنتاجون أن إيران أطلقت صواريخ على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وقال البنتاجون إن إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ.

وقال جوناثان هوفمان مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في بيان "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان الجيش الأمريكي وأفراد التحالف في الأسد واربيل".

وأضاف: "نحن نعمل على إجراء تقييمات أولية لأضرار المعركة".

وقال إن القواعد كانت في حالة تأهب قصوى "بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يعتزم مهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".