كشف كامل أبو علي، رئيس مجموعة الفنادق المنظمة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019 عن إمكانية استضافة الحفل لسنوات قادمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تأثير غياب محمد صلاح عن الحفل.

وقال أبو علي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في الغردقة "اتفقنا مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي على استضافة حفل الأفضل خلال العامين أو الثلاثة المقبلين في حال نجحنا هذا العام، والكرة الآن في ملعب كاف، أعتقد أننا قريبون من إعلان استضافتنا للحفل مجددا".

وأضاف "كل ذلك حدث خلال 45 يوما، المسرح العائم في وسط المياه وتصميم 11 جناحا فندقيا لاستقبال النجوم الذين حصلنا أيضا على موافتهم على إطلاق أسمائهم على الأجنحة التي أقاموا بها، هدفي تنشيط السياحة وعودة هؤلاء النجوم مثل ماني وأرسين فينجر".

وكشف "أطلقنا اسم ماني على الجناح الذي أقام به، وسيكون متاحا له مجانا للإقامة به في أي وقت على مدار حياته".

وأشار كامل أبو علي "طلبت استضافة حفل الأفضل في العالم وننتظر الرد في فبراير".

وتطرق منظم الحفل للحديث عن محمد صلاح، قائلا "بالتأكيد هو لاعب عالمي وكبير جدا وكلنا سعداء به ونتمنى لو نمتلك 6 أو 7 لاعبين مثله، لا أريد الوقوف على عدم حضوره كثيرا، صلاح خدم السياحة المصرية في السنوات الماضية، ويقدم صورة إيجابية عن البلد".

وواصل "بالطبع كمنظم للحفل كنت أتمنى حضوره، والجناح الذي كان سيستضيفه لا يزال في انتظاره بأي وقت، عدم حضوره للحفل أثر كثيرا بالتأكيد، ولكنه الأكثر دراية بظروفه، وتمنيت لو كنا نحن من استضاف حفل العام الماضي بدلا من السنغال ليأتي صلاح ويفوز هنا".

وعن إمكانية استضافة معسكرات لأندية أوروبية، رد "المعسكرات تحتاج استعدادات أكبر من الحفل، ليفربول أرسل لنا بريدا إلكترونيا بحاجته إلى 10 غرف لمرافقة ماني منهم مدير النادي، وأفراد أمن، وطلبات خاصة تتعلق بالتدريب والطعام، فما بالك باستضافة معسكر كامل لفريق مثل ليفربول أو يوفنتوس".

ولفت كامل أبو علي "أتذكر أننا استقبلنا مرة فريقا من ألمانيا في الدرجة الرابعة وحضر معه 200 مرافق".

في سياق آخر، أغلق الباب أمام إمكانية عودته مجددا لرئاسة النادي المصري أو العمل بأي نشاط رياضي آخر، مؤكدا أنه يتفرغ لمهام عمله في المجال السياحي.

ورحب كامل أبو علي في ختام تصريحاته بتنظيم مباراة ودية أمام فريق عالمي احتفالا بمئوية النادي المصري، قائلا "هذا دين في رقبتي للنادي وبلدي بورسعيد، ولكن لا يمكن أن تقام المباراة في ستاد القاهرة، بل حل أزمة ستاد بورسعيد أو إنشاء ملعب في المدينة يسع لهذا الحدث".