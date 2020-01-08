تراجع أسعار النفط خلال التعاملات الأمريكية اليوم

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع، بعد ثلاثة أيام من الارتفاع المطرد، مع تراجع المخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارته في العاصمة الأمريكية بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.

في الوقت نفسه فإن التقارير المتضاربة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق حد من تحركات أسعار النفط.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 57ر0 دولار أي بنسبة 9ر0% إلى 70ر62 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل. وكانت أسعار الخام قد أنهت تعاملات أمس بارتفاع قدره 22ر0 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 27ر63 دولار للبرميل وكان أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت بشدة يوم الجمعة الماضي بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية بعد مقتل سليماني. ولكن الأسعار عادت إلى التراجع اليوم في ظل الآمال بألا تتحول الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران إلى صراع مسلح.