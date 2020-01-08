مصدر أمني عراقي لـCNN: سقوط ضحايا عراقيين في استهداف قاعدة عين الأسد

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أفاد مصدر أمني عراقي، لشبكة CNN بسقوط ضحايا عراقيين في استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة #عين_الأسد.



يأتي ذلك على خلفية استهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ باليستية إيرانية، كرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





