 مصدر أمني عراقي لـCNN: سقوط ضحايا عراقيين في استهداف قاعدة عين الأسد - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي لـCNN: سقوط ضحايا عراقيين في استهداف قاعدة عين الأسد

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 3:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 3:26 ص

أفاد  مصدر أمني عراقي، لشبكة CNN بسقوط ضحايا عراقيين في استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة #عين_الأسد.

يأتي ذلك على خلفية استهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ باليستية إيرانية، كرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



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