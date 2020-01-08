 وكالة مهر: الطيران الحربي الإيراني ينطلق من قواعده - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2020 5:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

وكالة مهر: الطيران الحربي الإيراني ينطلق من قواعده

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 4:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 4:34 ص

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء أن الطيران الحربي الإيراني انطلق من قواعده قبل قليل.

 

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك