وكالة مهر: الطيران الحربي الإيراني ينطلق من قواعده

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ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء أن الطيران الحربي الإيراني انطلق من قواعده قبل قليل.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.