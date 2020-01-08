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إيطاليا ترفع مستوى التأهب في السجون عقب التوترات الأمريكية الإيرانية

روما - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 7:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 7:44 م

طالبت السلطات الإيطالية سجونها بان تراقب عن كثب النزلاء الموالين للجهادين في أعقاب تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية.

وقالت وزارة العدل في بيان اليوم الأربعاء إنه يجب على قادة السجون زيادة اليقظة و"إيلاء درجة الانتباه القصوى" لعلامات التطرف بين النزلاء.

وجاء في تعليمات صادرة عن رئيس مصلحة السجون فرانسيسكو باسينتيني نشرتها الوزارة أنه يجب أخذ بعين الاعتبار أي تعبير عن "مشاعر مناهضة للغرب أو أمريكا" والإبلاغ عنها.

وأفادت بيانات الوزارة بأنه حتى 31 ديسمبر كان يوجد في إيطاليا 435 محتجزا بينهم 52 في سجون مشددة الحراسةو يخضعون لمراقبة خاصة لصلاتهم بالإرهاب الدولي.


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