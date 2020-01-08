 الأرصاد: استمرار الصقيع وزيادة فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري - بوابة الشروق
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الأرصاد: استمرار الصقيع وزيادة فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

إسلام جابر
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:06 م

قال مدیر مركز التحاليل والتنؤات بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن فترة عدم استقرار حالة الطقس مستقرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن حالة الصقيع مستمرة خلال اليومين المقبلين الخميس والجمعة، مع زيادة فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأضاف شاهين، في تصريحات ل" الشروق"، أن نشاط الرياح المثير للرمال والأترية على المناطق المكشوفة والصحراوية مستمر، إضافة إلى تكون السحب المنخفضة، ما سيزيد من الشعور بانخفاض درحات الحرارة بالمحافظات المختلفة، وبالتالي لن تكون هناك شبورة مائية في ساعات النهار الباكرة، نظرا لنشاط الرياح.

وعن درحات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتصل العظمي بالقاهرة إلى 17 درجة والصغری 8 درجات، وبالإسكندرية العظمى 17 والصغرى 8، ومرسی مطروح العظمى 16 والصغرى 8، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغری 8، وقنا العظمى 19 والصغرى 7، وأسوان العظمى 20 والصغری 8.


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