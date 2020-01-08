الهند تدعو مواطنيها في العراق إلى اليقظة وتفادي السفر

نصحت الهند مواطنيها، اليوم الأربعاء، بعدم السفر إلى العراق، كما نصحت رعاياها في العراق بتوخي الحذر وتفادي السفر والتنقل داخل الدولة، وذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في نصائح تتعلق بالسفر نشرت على موقع وزارة الخارجية الهندية: "نظرا للوضع الراهن في العراق، ننصح مواطني الهند بتفادي جميع رحلات السفر غير الضرورية إلى العراق حتى إشعار آخر. ننصح المواطنين الهنود المقيمين في العراق بالحذر، وربما تفادي السفر داخل العراق".

كما نصحت السلطات الهندية شركات الطيران في البلاد بتفادي دخول طائراتها المجال الجوي الإيراني والعراقي وأعلى مياه الخليج وخليج عمان، وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا عن مصادر مسؤولة.

يشار إلى أنه هناك ما يتراوح بين 15 و17 ألف هندي يعملون بأنحاء العراق، ولا سيما في قطاعي البنية التحتية والنفط، وفقا للإحصاءات الحكومة.

وذكرت الوزارة أن السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في إربيل ستواصلان العمل بشكل طبيعي لتوفير جميع الخدمات للهنود في العراق.