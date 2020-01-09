سائق برشلونة يؤخر الفريق عن التدريبات 45 دقيقة قبل مواجهة أتلتيكو

واجهت حملة برشلونة للدفاع عن لقب النسخة المعدلة من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية سوء حظ بعد أن وصل الفريق متأخرا إلى حصة تدريبية في جدة يوم الأربعاء. وذكرت مصادر في برشلونة أن سائق حافلة الفريق سلك طريقا غير صحيح.

وكان من المقرر أن يستعد برشلونة لمواجهة الدور قبل النهائي للبطولة غدا الخميس أمام أتليتيكو مدريد بإجراء تدريبات على ملعب نادي الاتحاد لكن السائق توجه بالفريق إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية التي تستضيف مواجهات البطولة.

ويبتعد الملعبان عن بعضهما بما يزيد على 30 كيلومترا. ووصلت حافلة الفريق أخيرا إلى موقع التدريبات متأخرة بواقع 45 دقيقة عن الموعد المحدد بسبب الزحام المروري في المدينة الساحلية.

وكان من المقرر أن يظهر المدرب إرنستو بالبيردي ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس في مؤتمر صحفي قبل المران لكنهما سيتحدثان إلى وسائل الإعلام لاحقا بسبب تأخير الوصول.

وسيلعب ريال مدريد أمام بلنسية في وقت لاحق يوم الأربعاء في أولى مباريات البطولة التي كانت تقام في مستهل الموسم الجديد لكنها تحولت إلى حدث مدر للأرباح بعد أن أجرى لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تغييرات جذرية عليها العام الماضي.

وصادق أعضاء الاتحاد على توسعة البطولة لتقام بمشاركة أربعة فرق بدلا من فريقين فقط إضافة إلى إقامتها خارج البلاد مع تغيير موعدها لتقام في يناير كانون الثاني بدلا من أغسطس.