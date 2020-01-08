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أعلن ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة لاعبيه التي ستسافر إلى زيمبابوي لأداء مباراة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

ويغيب عن رحلة الأهلي إلى تنزانيا 7 لاعبين آخرين مقيدين بالقائمة الإفريقية للإصابات وأسباب فنية، وهم حسام عاشور، صلاح محسن، صالح جمعة، محمود وحيد، والثلاثي المصاب رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد الدين سمير.

ويتساوى الأهلي مع النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل بلاتنيوم الترتيب بلا رصيد.