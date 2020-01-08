تامر أمين: أضم صوتي لصلاح بشأن جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا

علق الإعلامي تامر أمين، على حصول الاتحاد المصري على جائزة أفضل اتحاد بحفل جوائز الأفضل للاتحاد الإفريقي في عام 2019، قائلًا: «أضم صوتي لصوت صلاح، المفروض نفرح، لكن الجائزة مش فاهمها»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، «كل الجوائز من وجهة نظري مستحقة إلا جائزة الاتحاد، الكاف قرر إنه يعطيها للاتحاد المصري لكرة القدم»، متابعًا: «مش عايز أهاجم لإن الجائزة لينا، لكنها لأي اتحاد؟ لدينا في 2019 الاتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة، الذي أوصلنا لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، حتى استقال جماعيًا في يونيو، ثم اللجنة الخماسية برئاسة المهندس عمرو الجنايني».

وأشار إلى أن الجائزة ربما ذهبت للاتحاد المصري من أجل حسن تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، معلقًا: «بصراحة هذه البطولة في يونيو خرجنا بمستوى هزيل فنيًا، لكن على المستوى الإداري والتنفيذي بطولة رائعة كل الدول الإفريقية والجهات القارية أشادت بها».

وأردف: «أي شيء يذهب إلى مصر إشادة بالتنظيم المصري، والتنظيم المصري لا يتعلق باتحاد الكرة، بل بالدولة المصرية، كل المؤسسات من الرئاسة وكافة الوزارات أنجحت البطولة، وإذا كانت الجائزة للدولة والشعب المصري كده أقبلها ونستحقها مليون مرة».