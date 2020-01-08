سيتي يهزم يونايتد بثلاثية ويقترب من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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اقترب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب بشكل كبير من التأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 3 /1 اليوم الثلاثاء على استاد أولد ترافورد في ذهاب المربع الذهبي.

وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حيث تقدم البرتغالي بيرناردو سيلفا بهدف في الدقيقة 17 وتبعه الجزائري رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 33 بينما جاء الهدف الثالث بنيران صديقة ودونه أندرياس بيريرا لاعب يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

وتكفل ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 70.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على استاد الاتحاد في 29 يناير الجاري.