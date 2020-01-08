السفارة الأمريكية لدى الكويت: ملتزمون بأمن البلاد ودول الخليج

أكدت السفارة الأمريكية في الكويت، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت ودول الخليج كافة، وأنها تمارس نشاطها بصورة طبيعية، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وأعلن السفير الأمريكي لدى الكويت، التزام واشنطن بأمن دول الكويت وكافة دول مجلس التعاون الخليجي وسلامة أراضيها، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الأربعاء، اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وأشار إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن قرب انسحاب القوات الأمريكية من الكويت غير صحيح.

وكان مصدر مطلع قد أكد لـ"القبس الإلكتروني"، أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام" عار عن الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية الكويتية بحذف الخبر من حسابها في "تويتر" بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.