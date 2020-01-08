أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدرات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال «ترامب»، في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء، «الولايات المتحدة الأمريكية الآن أقوى من أي وقت مضى، فنحن فصواريخنا كبيرة وقوية وفتاكة وسريعة»، مضيفًا: «هذا الكلام لا يعني أننا نريد استخدامها، لكن أفضل رادع».



وأضاف أن «الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى القدرات الاقتصادية التي تتمتع بها بلاده الآن.



واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.



ومن جانبها، شنت إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ الباليستية على قواعد أمريكية بالعراق.