 تقارير إيرانية: 80 قتيلا أمريكيا على الأقل في قصف قاعدة عين الأسد - بوابة الشروق
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تقارير إيرانية: 80 قتيلا أمريكيا على الأقل في قصف قاعدة عين الأسد

طهران - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:15 ص

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر بالحرس الثوري أن ما لا يقل عن 80 أمريكيا قتلوا في القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع في استخبارات الحرس الثوري أنه "تم تحديد ما لا يقل عن 104 أهداف من أهداف الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة، والتي سوف تتعرض للهجوم إذا ما ارتكب الأمريكيون مرة أخرى أي خطأ".

وقال المصدر إن "80 جنديا أمريكيا على الأقل قتلوا في هذا الهجوم. كما تسبب الهجوم في أضرار جسيمة لعدد من الطائرات بدون طيار والمروحيات والعديد من المعدات العسكرية".

كما أكدت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر خاصة بها سقوط 80 قتيلا.

ولم تعلن الولايات المتحدة بعد أي تقييم لحجم الخسائر.

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