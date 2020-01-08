روحاني: الرد النهائي على مقتل سليماني هو طرد أمريكا من المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن رد بلاده الأخير على مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية، قبل أيام، هو "طرد جميع القوات الأمريكية من المنطقة"، وذلك بعد ساعات من هجمات صاروخية إيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، فجر الأربعاء، وذلك وفقا لما جاء في شبكة "CNN" الأمريكية.

وأضاف روحاني، في تغريدة له على "تويتر"، الأربعاء، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "قاتل بشكل بطولي ضد داعش والنصرة والقاعدة"، وأنه "لولا حرب سليماني على الإرهاب، لكانت العواصم الأوروبية في خطر كبير الآن".

وتابع روحاني في تغريدته أن الرد النهائي على اغتيال سليماني "هو طرد جميع القوات الأمريكية من المنطقة".

وكانت إيران هاجمت قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق، بنحو 22 صاروخًا، بحسب الحكومة العراقية، وذلك في إطار الرد الإيراني على مقتل سليماني، فيما لم تسفر الهجمات عن وقوع أي خسائر في الأرواح.