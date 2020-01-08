 رسالة بسحب القوات الأمريكية من قاعدة بالكويت - بوابة الشروق
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رسالة بسحب القوات الأمريكية من قاعدة بالكويت


نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:11 م

قال وزير الدفاع الكويتي إنه تلقى رسالة من قائد القوات الأميركية في الكويت تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها غضون الأيام الثلاثة المقبلة من معسكر عريفجان.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته "سكاي نيوز"

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