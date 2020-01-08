مستقبل وطن: أبوالعينين يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات التكميلية بالجيزة

هلال: تعيين رجل الأعمال نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية

كشف عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن" عن أن رجل الأعمال محمد أبوالعنيين قدم أوراق ترشحه للانتخابات التكميلية الخاصة بدائرة قسم الجيزة أمس الثلاثاء مرشحا عن حزب "مستقبل وطن" بعد إجراء الكشف الطبي والانتهاء من كافة الأوراق، خلفا للنائب محمد بدوي دسوقي الذي وافته المنية يوم 29 نوفمبر الماضي أثناء حفل زفاف ابنته.

وأكد هلال، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم تعيين رجل الأعمال محمد أبو العنيين ، نائبا لرئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية.

وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعلن الأحد 8 ديسمبر الماضي خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي مع اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية وخاصة أن المجلس مازال أمامه نحو 6 أشهر.