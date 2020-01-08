إصابة شخصين إثر انقلاب توكتوك بالبحيرة

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أصيب شخصين الثلاثاء، إثر انقلاب توكتوك أمام قرية السبعين بالطريق الزراعي في إيتاي البارود، اتجاه القاهرة.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بحادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة كلًا من "محمود عاطف ابو سيف" ٢٢ سنة كدمات وسحجات، "محمود عبدالسميع عبد المولى" ٢٩ سنة كدمات وسحجات اشتباه نزيف داخلي.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.