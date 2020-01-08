تداول 17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، 17 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.