تداول 17 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، 17 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.