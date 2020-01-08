بودولسكي يعود لفريقه السابق

عاد المهاجم الألماني الدولي السابق، لوكاس بودولسكي، إلى ناديه القديم كولون ولكن لم يتحدد بعد ما إذا كان سيخوض معه فترة جديدة كلاعب أم سيرتبط مع النادي الذي قضى فيه فترة صباه بالعمل في أي منصب بعيدا عن المشاركة كلاعب.

وعاد بودولسكي، إلى ألمانيا بعد انتهاء عقده مع فريق فيسيل كوبي الياباني من خلال الفوز بلقب كأس إمبراطور اليابان مؤخرا.

وقال بودولسكي في تصريحات إعلامية إنه سيتحدث إلى مسؤولي نادي كولون.

وأوضح: "سيكون هناك اجتماع بالتأكيد مع مسؤولي نادي كولون،علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كنت سأعود مجددا كلاعب في الفريق".

وأضاف: "قلت دائما إنني أود المساهمة في تطور هذا النادي الرائع" ولكنه قال أيضا إنه قد يفعل هذا من خلال العمل في منصب رسمي عندما يكون في الأربعين أو الخامسة والأربعين من عمره.

كما يمتلك بودولسكي /34 عاما العديد من المشروعات التجارية في مدينة كولونيا.

وقال بودولسكي من قبل إنه يرغب في اللعب لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وكان بودولسكي التحق بنادي كولون وهو في العاشرة من عمره ولعب للفريق الأول خلال الفترة من 2003 إلى 2006 والفترة من 2010 إلى 2012 .

كما لعب بودولسكي لأندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي وجالطة سراي التركي قبل الانتقال عام 2017 للعب في الدوري الياباني.

وخاض بودولسكي 130 مباراة دولية مع المنتخب الألماني (مانشافت) وتوج مع الفريق بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.