المستشار السابق لترامب: إيران إذا خرقت الخط الأحمر العريض لأمريكا فالنظام ذاهب

قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدكتور وليد فارس، إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والكونجرس لا يريدان أي حرب في المنطقة على إيران أو غيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن «ما لا يريدانه عمليًا أن تقوم إيران بحروبها وأعمالها الإرهابية ضد المدنيين والمجتمع المدني في العراق والأقليات، ومحاولتها بناء جسر عسكري من طهران وحتى الضاحية الجنوبية في بيروت»، مؤكدًا: «لن تقوم بأي عمل تجاههم ولكن لن تقبل بأن تقوم المليشيات الإيرانية بتهديدها».

وأشار إلى أن ما تقوم به حماس من مواقف يؤكد أن التلاحم والتواصل بين المجموعات المؤيدة للإخوان من ناحية والنظام الإيراني موجود، متابعًا: «المشكلة الآن إذا قامت القيادة الإيرانية بأي عمل أصبح لها قناعة ورأينا ما جرى منذ يومين، أن الولايات المتحدة سوف ترد، إذا ضربوا العراق سوف تُخرج من العراق، وإذا خرقوا الخط الأحمر العريض وقاموا بأي شيء في الولايات المتحدة فالنظام ذاهب، يعرفون هذه المعادلة حتى سنة على الأقل تحت إدارة ترامب».

وتابع: «النظام الإيراني أمام خيارين، إما أن يستمع لمن يريدون ضربة رد عاطفية ويخاطرون بمصير النظام، أو يلعب لعبة الانتظار مدة تسعة أشهر»، موضحًا: «في حالة قيام طهران بضربة محدودة فسترد الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة ترامب بضربة أكثر من محدودة ولكن ليست كاملة شاملة، وإذا أرادات إيران الضرب بضربة أكثر من محدودة وتعتبرها ردًا للاعتبار، فإن لأمريكا أضعاف وأضعاف».

وذكر أن «التفسيرات المؤامرتية بأن الرئيس الأمريكي يضرب ضربات من أجل تمكين شعبيته غير موجود في الولايات المتحدة إطلاقًا»، لافتًا إلى أن تعليمات «ترامب» كانت واضحة بعدم استفزاز أي طرف، وأن الرئيس الأمريكي لم يُرد على مدى عام أن يخاطر بأي حرب يبدأها وهو لا يعرف كيفية حسمها.

ولفت إلى أن المعارضة ستستمر بمعارضتها سواء بالسياسة الداخلية أو الخارجية أو موضوع آخر حتى الانتخابات، مشيرًا إلى أن «أكثر من 85% من المواطنين العاديين غير معنيين بهذا الموضوع إلا إذا حدث شيء داخل أمريكا نفسها أو اعتداء على القوات الأمريكية».