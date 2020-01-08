10 معلومات عن قاعدة «عين الأسد» بالعراق التي استهدفتها إيران بهجوم صاروخي

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وجهت إيران 10 صواريخ باليستية صوب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، كرد على استهداف أمريكا لقائد فيلق القاسد قاسم سليماني.

ومن جانبه، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفريق الأمن القومي لبحث ملابسات الهجوم الصاروخي الإيراني.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن قاعدة عين الأسد:-

1 - ثاني أكثر القواعد الجوية بالعراق، بعد قاعدة «بلد» الجوية، وكانت تسمى «القادسية» حتى عام 2003.

2- تقع القاعدة في منطقة البغدادي، بمحافظة الأنبار، قرب نهر الفرات.

3- بدأ ببنائها عام 1980 واكتمل عام 1987، وتتسع لـ5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ، والمخازن المحصنة، وثكنات عسكرية وملاجئ محصنة للطائرات بالإضافة إلى المرافق الخدمية.

4- خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية أوت القاعدة ثلاث أسراب من طائرات الميج- 21 اس و الميج-25 اس.

5- دخلتها القوات الأمريكية عام 2003 واستخدمتها كقاعدة جوية ومركز رئيسي لنقل القوات والمؤن طوال فترة الوجود الأمريكي في العراق حتى شهر ديسمبر 2011 حين تسلمتها القوات العراقية بصورة نهائية.

6- بدءًا من نهاية عام 2014، كان هناك أكثر من 300 من أفراد الجيش الأمريكي في عين الأسد.

7- دورها الأساسي تدريب القوات العراقية على محاربة داعش.

8- تبعد القاعدة بضع كيلومترات عن ناحية البغدادية التي سيطر عليها داعش في أوائل العام 2015.

9- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زار قاعدة عين الأسد بشكل مفاجئ يوم 26 ديسمبر 2018 برفقة زوجته ميلانيا ترامب للاحتفال مع الجنود الأمريكان في القاعدة بعيد الميلاد المجيد.

10- نقلت لها جثة زعيم داعش أبو بكر البغدادي بعدما فجر نفسه إبّان محاولة استهدافه.