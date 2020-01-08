مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات الراهنة في العراق والخليج

أعربت مصر اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي.

وجاء في بيان صدر عن وزرة الخارجية المصرية "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج، والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية".

وأضاف البيان أنه "وفي هذا الصدد، فإن مصر تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.