مجدي عبدالغني بعد الفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي: كنت أحد أفراد هذه المنظومة

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أعرب مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن سعادته الكبيرة، بحصول اتحاد الكرة، على جائزة أفضل اتحاد محلي في قارة إفريقيا.

وفاز الاتحاد المصري لكرة القدم، بجائزة أفضل اتحاد في إفريقيا لعام 2019، وذلك خلال حفل جوائز الكاف، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وتسلم الجائزة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، من قبل رئيس الاتحاد الدولي جيانو إنفانتينو.

ونال الاتحاد المصري، جائزة أفضل اتحاد إفريقي، بعد النجاح المبهر في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار 2019، والتي توج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال.

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" سعيد جدًا بحصول الاتحاد المصري برئاسة أبوريدة، على جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا، وأنني كنت أحد أفراد هذه المنظومة".

وبارك مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للأسد السنغالي ساديو ماني، على فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.