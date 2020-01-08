أردوغان وبوتين يطالبان بوقف إطلاق نار في ليبيا

قالت الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير.

وأشارت الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا على طاولة المفاوضات من أجل السلام.

وأشار إلى أن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.