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أعلنت حكومة الكويت تعلن تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة وتنفي نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان، بحسب موقع "سكاي نيوز".