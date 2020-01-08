 الكويت تعلن تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة وتنفي نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تعلن تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة وتنفي نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان

مقر وكالة أنباء الكويت
مقر وكالة أنباء الكويت

نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 1:26 م

أعلنت حكومة الكويت تعلن تعرض حساب وكالة الأنباء الكويتية للقرصنة وتنفي نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان، بحسب موقع "سكاي نيوز".


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