دجلة يحقق انتصاره الثاني في الدوري بفوز مثير على سموحة

حقق وادي دجلة فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه سموحة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

نجح وادي دجلة في التقدم مبكرًا عن طريق محمد هلال في الدقيقة 4، ليرد سموحة سريعًا بالتعادل عن طريق رونالد وانجا في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني عاد وادي دجلة للتقدم من جديد في الدقيقة 70 عن طريق رفيق كابو، وتعادل سموحة سريعا للمرة الثانية بعد 4 دقائق عن طريق محمد كوفي، وفي الدقيقة 86 تمكن رجب عمران من تسجيل هدف الفوز لوادي دجلة.

بهذا الفوز رفع دجلة رصيده للنقطة 9 في المركز 17، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز السابع 7.